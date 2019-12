Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire E5-774-50K1 is begin april 2017 ingekocht bij CD-rom-land en was toen ook verkrijgbaar bij BCC. Het is een forse laptop met 17,3 inch scherm. Het gewicht van 2,7 kilo maakt hem geschikt voor gebruik thuis. Hij is eerder verplaatsbaar dan draagbaar. Pluspunt is de ruime hoeveelheid opslag: 1 TB harde schijf én een 128 GB SSD. De i5-processor maakt hem behoorlijk vlot. Het vervangen van de SSD of het werkgeheugen gaat heel makkelijk door het openen van hun eigen klepjes. Voor het vervangen van de accu en de wifi-module moet je de onderkant van de laptop openschroeven. En dat is best een klus door het grote aantal schroeven (14).