Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire E5-774-56AG is exclusief verkrijgbaar bij Coolblue en daar eind juni 2017 ingekocht. Het is een laptop met een groot 17,3 inch scherm. De Core i5-processor is snel en door de combinatie met een 256 GB is dit een vrij vlotte computer. De kwaliteit van het grote scherm valt helaas tegen. Het vervangen van de SSD en het geheugen is eenvoudig na het verwijderen van 3 schroefjes en de klep. Voor de accu en de wifi-module moet de gehele onderkant worden losgehaald. Hiervoor moet je eerst 14 schroefjes verwijderen.