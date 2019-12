Acer Aspire ES1-131-C528

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze rode Aspire ES1-131-C528 is een compacte, lichte en stille laptop met een zeer trage processor, 2GB werkgeheugen en 32GB sMMC storage waarvan iets meer dan 14GB vrij is. Dit type opslag is behoorlijk snel, maar 14GB is best weinig voor opslag van bestanden. Verder heeft hij een redelijke bouwkwaliteit, een bruikbaar toetsenbord en een uitstekende werktijd op de accu, maar helaas valt het beeldscherm een beetje tegen. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,