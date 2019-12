Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De kleine Acer Aspire ES1-132-C0R8 is op 2 november 2017 voor slechts 249 euro gekocht bij Coolblue. Op het moment van inkopen was de laptop nergens anders verkrijgbaar. Het is een mini laptop met een gewicht van 1,1 kilo en bescheiden specificaties. De Celeron-processor is net snel genoeg om te browsen. De beschikbare opslag laat nauwelijks ruimte voor uw bestanden en programma's (11 GB). De accuwerktijd is goed: 9,5 uur. Het werkgeheugen van 4GB is eenvoudig te vervangen en uit te breiden door 1 klepje te verwijderen. Jammer genoeg geldt dat niet voor de opslag, want deze is vastgesoldeerd op het moederbord.