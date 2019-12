Acer Aspire ES1-132-C8QN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een compacte laptop met een gewicht van maar 1,12 kilo. Hij is hierdoor makkelijk mee te nemen. Het grootste minpint is de kleine schijf met maar 32 GB opslag. Dat is in de praktijk veel te weinig voor een Windows-machine. Ook de prestaties vallen tegen, vanwege de langzame processor en de beperkte hoeveelheid werkgeheugen. De werktijd op de accu is wel erg goed: hij haalt zo'n 8,5 uur.