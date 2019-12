Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-332-C1ZZ is begin januari 2017 aangeschaft bij Bol. Het is een relatief lichte laptop. De makke van deze compacte 13,3 inch laptop is het erg beperkte opslaggeheugen waardoor er nauwelijks ruimte is voor je bestanden. De laptop heeft maar 64 GB aan boord. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,