Acer Aspire ES1-511-C08F

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eenvoudige laptop zonder veel bijzondere mogelijkheden. Ondanks dat het een instaplaptop is, heeft hij drie USB-aansluitingen waarvan er een een USB 3.0 ondersteunt. Het gewicht van deze laptop met 'standaard' 15,6 inch laptop is 2,19 kilo en dat is niet al te zwaar. Belangrijk nadeel is de processor. Die is heel erg traag en dat maakt dat er een gerede kans is dat deze laptop langzamer is dan je huidige laptop. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,