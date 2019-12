Acer Aspire ES1-512-C2DL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop die gemaakt is om de argeloze koper te bedotten. Het klinkt allemaal goed: dual-core Intel-processor, 1000 GB harde schijf en 8 GB geheugen. Maar je krijgt een laptop met een supertrage processor. Die te langzaam is om fatsoenlijk mee te werken. Die 8 GB is dan overbodig. Zoveel geheugen is alleen nuttig als je met grote programma's gaat werken en daar is deze computer te traag voor. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,