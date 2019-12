Acer Aspire ES1-512-C321

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een hele langzame processor aan boord. Hierdoor is hij eigenlijk ongeschikt voor veel taken, behalve als je heel veel geduld heeft. Verder is het apparaat vrij compleet - met een 500 GB harde schijf en voldoende aansluitmogelijkheden. Het scherm meet 15,6 inch en ook heeft het apparaat een vrij comfortabel toetsenbord. Een dvd-brander ontbreekt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,