Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-523-21G8 is alleen verkrijgbaar bij winkelketen BCC. Deze laptop met 15,6 inch scherm is relatief licht: 1,9 kilo. Helaas is de processor tergend traag, evenals de harde schijf. Al met al is deze laptop vervelend traag en niet erg geschikt voor alledaags gebruik.