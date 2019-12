Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Acer Aspire ES1-523-81VF halverwege september 2017 voor 499 euro gekocht bij Coolblue. De laptop lijkt in geen andere winkels verkrijgbaar. De AMD-processor van deze laptop biedt basisprestaties. Dat betekent dat je er alleen goed mee kan internetten, e-mailen en tekstverwerken. De SSD heeft een capaciteit van 256 GB en dat is genoeg voor algemeen gebruik. De werktijd van deze laptop valt erg tegen: slechts iets meer dan 4 uur. Ook de kwaliteit van het scherm van deze laptop is matig.