Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-533-C2LP leek exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt en daar ook ingekocht op 10 juli 2017, maar begin augustus 2017 stond deze laptop ook in de Makro-folder (non-food). De laptop is niet zo snel. Dat komt door de vrij trage Intel Celeron-processor. Die wordt hier gecombineerd met een grote, maar langzame harde schijf. Die is maar liefst 1 TB (1000 GB) groot. Daardoor wordt het hele aparaat traag. Ook het scherm valt enigszins tegen. De kijkhoek is niet geweldig en ook de resolutie is laag. Voor het vervangen van het geheugen en de SSD hoef je enkel het betreffende compartiment te verwijderen. Dat is eenvoudig na het verwijderen van 1 schroefje te doen. Voor de accu en de wifi-module moet de onderkap van de laptop worden losgeschroeft. De kap heeft 15 schroefjes.