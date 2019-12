Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bol.com is de webshop waar we de Acer Aspire ES1-533-C4LV eind januari 2018 voor 319 euro hebben aangeschaft. Op dat moment was de laptop door exclusief leverbaar. De Celeron-processor van deze laptop is traag. Met 4 GB geheugen is er net mee te werken. En de 128 GB ssd maakt het opstarten nog best snel. Deze capaciteit is alleen toereikend als je weinig bestanden opslaat, omdat Windows ook ruimte inneemt heb je nog maar 93,5 GB over. Het werkgeheugen van 4 GB is eenvoudig op te waarderen tot 8 GB door extra geheugen te plaatsen. Hiervoor hoef je enkel het eigen klepje te openen en niet de gehele laptop.