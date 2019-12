Acer Aspire ES1-533-C94P

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Aspire ES1-533-C94P is begin januari 2017 ingekocht bij Paradigit en was op dat moment ook te koop bij MediaMarkt, Wehkamp, Bol en 4Launch. Het is een eenvoudige laptop van Acer die dankzij de 128 GB grote SSD best vlot is. Helaas is de Celeron processor heel traag en dat maakt deze laptop vooral geschikt voor simpel werk. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,