Acer Aspire ES1-571-P8LQ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ondanks de niet zo snelle Pentium processor is de Aspire ES1-571-P8LQ in de praktijk een vlotte laptop. Dat komt vooral door de SSD. Die is maar 128 GB groot. Dus is er maar weinig ruimte voor je eigen bestanden beschikbaar. Het scherm heeft een Full HD-resolutie maar de kwaliteit valt erg tegen. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,