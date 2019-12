Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-572-31FA is exclusief verkrijgbaar bij winkelketen BCC en daar ook ingekocht. Deze laptop biedt redelijke prestaties. Dat is te danken aan zijn Core i3-processor. Dat is niet de snelste, maar voor alledaags werk voldoende. In de praktijk is hij best vlot en dat is te danken aan de 128 GB grote SSD. De capaciteit is niet erg groot, maar zorgt er wel voor dat deze laptop vlot werkt. Pluspunt is ook de goede accuduur: zo'n 10 uur bij normaal gebruik. De harde schijf en het geheugen zijn eenvoudig te vervangen door het losschroeven van hun compartiment. De accu en de wifi-adapter vervang je door de onderkant van de laptop los te schroeven door 6 schroefjes te verwijderen.