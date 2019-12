Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-572-31N3 is eind juli 2017 ingekocht bij MediaMarkt en was op dat moment ook verkrijgbaar bij Makro, waar hij toen ook werd aangeprezen in de folder. De laptop heeft redelijke specificaties. De Core i3-processor maakt hem snel genoeg voor de meeste taken. Daarnaast is er een 256 GB grote SSD ingebouwd. De SSD maakt het een vlotte laptop. Geheugen en schijf zijn gemakkelijk te vervangen. Het scherm valt een beetje tegen. De werktijd op de accu is met ruim 12 uur erg goed! Voor het toegang tot de SSD en het werkgeheugen hoef je enkel hun klepje te verwijderen. Dat maakt ze eenvoudig te vervangen. De accu en de wifi-module zijn moeilijker te bereiken, hiervoor moet je eerst een plaat weghalen die vast zit met 16 schroeven.