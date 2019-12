Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-572-33MH heeft een 15,6 inch scherm en weegt toch maar 2 kilo en dat is voor dit formaat vrij licht en waarschijnlijk een stuk lichter dan je huidige laptop. De combinatie van een Core i3 en een 128 GB SSD maken hem best vlot. Het voornaamste nadeel is de beperkte opslagcapaciteit. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,