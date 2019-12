Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-572-33ML is exclusief verkrijgbaar bij Coolblue en daarom bij die winkel ingekocht. Hij heeft een redelijk presterende Core i3-processor. Dat is een wat ouder model, maar toch zijn de prestaties nog goed genoeg. De SSD maakt deze laptop behoorlijk vlot. Minpunt is de beperkte opslagcapaciteit van 128 GB. Daardoor zal je mogelijk al snel in de weer moeten met een externe schijf omdat je bestanden niet meer op de disk passen. Om de laptop open te krijgen moeten er 16(!) schroeven worden verwijderd! Maar het goede nieuws: dit is alleen nodig als je de accu of wifi-module wil vervangen. Opslag en geheugen zijn makkelijker bereikbaar door 2 schroefjes van de compartimenten te verwijderen.