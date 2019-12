Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is langzamer dan de specificaties doen vermoeden. Hij heeft een vlotte Intel Core i5-processor aan boord. De prestaties worden echter tegengehouden door een trage harde schijf. Een snelle SSD ontbreekt helaas. Daardoor is hij in de praktijk behoorlijk sloom. Ook de kwaliteit van het 15,6 inch scherm valt erg tegen. Een pluspunt is wel de goede accuwerktijd van ongeveer 9 uur. De Acer Aspire ES1-572-52JW hebben we voor 599 euro ingekocht bij Electronic Partner. Dat was op 15 november 2017. De laptop was op dat moment ook leverbaar door Azerty.