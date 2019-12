Acer Aspire ES1-731-C5UP

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lekker grote laptop om comfortabel aan te werken. Door het grote scherm is hij wel minder geschikt om mee te nemen. De Celeron-processor is traag en de harde schijf maakt het systeem in de praktijk heel erg sloom. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,