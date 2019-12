Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-732-C1RZ is een grote laptop met 17,3 inch scherm. Hij is op 9 juni 2017 verkrijgbaar bij MediaMarkt en Obbink. De processor is niet zo snel, maar de 256 GB SSD maakt de laptop echter vlot genoeg voor eenvoudig werk. Je schroeft deze Aspire ES1 open door 15 schroeven te verwijderen, maar je hebt eenvoudig toegang tot de SSD, HDD en het geheugen. Deze zitten in hun eigen compartimenten die je opent door enkele schroefjes los te draaien.