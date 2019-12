Acer Aspire ES1-732-C202

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Aspire ES1-732-C202 is een grote laptop die enkel te koop is bij Coolblue, waar hij ook is ingekocht. Het is een laptop met een behoorlijk trage snelle Celeron processor. De harde schijf is met een capaciteit van 1000 GB erg groot. Deze schijf is erg traag en daardoor is de hele laptop langzaam. Om deze laptop open te maken moet je welgeteld 17(!) schroeven verwijderen en daarna de onderplaat loswrikken. De accu en de wifi-module zijn enkel op die manier te vervangen. Gelukkig is de opslag en het geheugen veel makkelijker bereikbaar. Dat gaat door het verwijderen van 2 schroefjes per compartiment.