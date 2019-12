Acer Aspire ES1-732-C4J2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17-inch laptop is zeer traag vanwege de langzame Intel Celeron-processor en dito harde schijf. Het opstarten en laden van programma's en internetpagina's neemt in de praktijk veel tijd in beslag. Een klein pluspunt is de ruime 1TB aan opslag, dat is voor de meeste gebruikers meer dan genoeg voor alle bestanden en programma's. De accuduur valt met zo'n 4 uur behoorlijk tegen. Deze Acer Aspire lag begin februari voor €399 alleen in de schappen bij BCC, waar we hem dan ook hebben gekocht. Op het moment van schrijven is hij daar nog iets verder in prijs gedaald.