Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-732-C8E0 heeft een groot scherm en weegt bijna drie kilo en dat is zwaar en onhandig. De Celeron processor is traag en de 1 TB (1000 GB) grote traditionele harde schijf maakt hem niet vlotter, hoewel je niet snel ruimte tekort zal komen. Hij werkt in de praktijk minder vlot dan een laptop met SSD.