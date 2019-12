Acer Aspire ES1-732-C8P3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17-inch laptop is met een gewicht van 2,6 kilo nog relatief licht voor zijn formaat. Door de trage Intel Celeron-processor kun je hem alleen gebruiken voor basistaken zoals internetten (met niet te veel tabs open) en e-mailen. Een voordeel is wel dat hij behoorlijk snel opstart dankzij de 256GB SSD, die ook helpt bij het laden van programma's en grote bestanden. Zijn accuduur van 6 uur is voldoende maar niet uitzonderlijk. Je kunt bij deze laptop eenvoudig zowel het geheugen als de hoofdopslag vervangen: beide is te bereiken via een klepje aan de onderkant, dat met 1 schroef vastzit. We hebben deze laptop op 30 mei gekocht bij bol.com, voor €399.