Acer Aspire ES1-732-C9C1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17-inch laptop is op papier best interessant vanwege zijn zeer ruime opslag van 2TB en relatief lage prijs. Hij biedt daarmee veel ruimte voor al je bestanden. Helaas is hij dankzij de Intel Celeron-processor eigenlijk te traag om serieus iets te doen met die bestanden. Ook de harde schijf zelf zorgt voor lange opsart- en laadtijden. Wel kun je deze harde schijf eenvoudig vervangen voor bijvoorbeeld een snellere SSD, via een klepje aan de onderkant van de laptop. Het beeldscherm is behoorlijk onscherp en over het geheel genomen erg matig. We kochten deze laptop van Acer begin april bij expert.nl, voor €430.