Acer Aspire ES1-771-C3Q7

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het 17,3 inch grote scherm van deze laptop maakt hem best groot. Toch is hij relatief licht voor een laptop met dit formaat: 2,75 kilo. De harde schijf meet 500 GB, de quad-core Celeron processor is niet zo snel en er is geen dvd-brander ingebouwd. Opvallend is dat je bij deze laptop een jaar virusbescherming van McAfee meegeleverd krijgt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,