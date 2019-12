Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire F5-572G-538V is een luxe laptop met een 15,6 inch scherm. Helaas valt dat scherm een beetje tegen. Voordeel is wel de forse, maar trage harde schijf (1TB/1000GB) en het relatief lage gewicht. Er is een grafische processor van AMD ingebouwd, maar die is helaas niet zo krachtig.