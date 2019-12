Acer Aspire One 10 S1002-183J

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte 10,1 inch hybride notebook waarvan het beeldscherm afgenomen kan worden en dienst kan doen als tablet. Voorzien van goed, maar klein IPS beeldscherm. Het tabletdeel beschikt over 32GB Flashgeheugen, in de dock is een 500GB harddisk ingebouwd. De Aspire One 10 beschikt over slechts 2 gigabyte werkgeheugen en maakt gebruik van een relatief langzame Intel Atom processor, waardoor de prestaties matig zijn.