Acer Aspire One 725-C7Xkk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lekker licht: 1,26 kilo en zeer goedkoop. Een bruikbare mini laptop die helaas niet heel erg snel is. Traag is misschien een betere definitie. Aan de andere kant: de USB 3.0-aansluiting en HDMI-aansluiting maken hem wel volwassen qua aansluitmogelijkheden. Het kleine (11,6 inch) scherm heeft de resolutie als grotere laptops, dus de werkruimte is vergelijkbaar. Het werkgeheugen is met slechts 2 GB erg klein.