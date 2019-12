Acer Aspire One Cloudbook AO1-131-C2MV

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte mini laptop met een lekker laag gewicht. De hardware is niet krachtig. Dat maakt hem alleen geschikt voor lichte, eenvoudige taken zoals tekstverwerking. De schijf is maar 32 GB groot en er blijft maar 15 GB over voor je eigen bestanden. Deze laptop heeft 1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,