Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een bijzondere tablet. Relatief goedkoop. Weinig aansluitingen: alleen een volwaardige USB-aansluiting, en Micro HDMI. Geen geheugenkaartslot. Core i3 is ongeveer zo snel als een gewone Pentium-processor. Weinig werkgeheugenL: 2 GB slechts, niet uitbreidbaar en een SSD van slechts 60 GB. Het keyboard is draadloos en is in een speciale sleeve verwerkt die om de tablet geplaatst kan worden. Er is geen touchpad. Voor het aanwijzen moet dus het scherm of een optionele muis worden gebruikt. De resolutie is voor tabletbegrippen laag (1366x768), maar vergelijkbaar met andere laptops. De beperkte opslag en geheugen maken dit geen aanrader. Deze laptop heeft 0,9 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,