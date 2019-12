Acer Aspire R7-371T-51JD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere laptop met een kantelbaar scherm. Zo is hij te gebruiken als een tablet of een laptop. Technisch is hij ook bijzonder, want er is de nieuwste Intel Core i5 ingebouwd. De laptop biedt een prima werktijd op de accu (bijna 10 uur), en is daarnaast erg vlot dankzij de SSD. Nadeel is wel dat die SSD maar 128 GB groot is, waardoor er maar 73 GB overblijft voor je eigen bestanden. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,