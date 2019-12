Acer Aspire R7-371T-537Q

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere laptop met een draai en kantelbaar scherm. Daarmee kunt u echt alle kanten op met deze machine. Hij is te gebruiken als laptop en tablet. En als je met iemand in gesprek bent kunt je ook het scherm naar de andere persoon omklappen. Het Full HD scherm is ook nog eens heel mooi om naar te kijken. Het gewicht is met 1,47 kilo niet al te hoog en dat maakt hem draagbaar. De combinatie van een 128 GB SSD en Intel Core i5 maakt hem behoorlijk vlot en een ander voordeel is de goede ingebouwde WiFi. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,