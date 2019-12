Acer Aspire R7-571G-73538G25ass

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire R7 is een erg bijzondere laptop. Het is een zogenaamde hybride: een laptop die ook als tablet kan functioneren, maar dan wel erg groot (15,6 inch) en zwaar: 2,3 kilo. Het scherm is op een speciaal scharnier bevestigd waardoor het in verschillende standen gezet kan worden. Je kunt het schuin voor je recht voor je, maar ook omklappen en het beeld aan anderen aan de tafel laten zien. Je kunt hem ook plat leggen en het als een soort tafeltje neerzetten. Leuk, maar echt handig is het niet. Dat komt dat vooral voor gewone software op de desktop het touchpad noodzakelijk blijft en dat heeft Acer niet voor het keyboard zoals dat gebruikelijk is, maar achter het keyboard geplaatst. Erg onhandig, dat weet men bij Acer ook: vandaar dat een draadloze muis wordt meegeleverd.