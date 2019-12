Acer Aspire S7-392-74508G25twss

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Erg luxe laptop, zeer slank en een laag gewicht: 1,33 kilo. De achterkant van het scherm is afgewerkt met Gorilla glass, net als bij luxe smartphones. Het aanraakscherm heeft een erg hoge resolutie (2560x1440), maar daar kunnen niet alleen Windows-toepassingen goed mee omgaan waardoor sommige menu's erg klein worden. De Acer Aspire S7-392 heeft verder een speciale aansluiting die lijkt op Thunderbolt, maar dat niet is. Daarop kan een speciale (meegeleverde) adapter worden aangesloten met een extra USB-aansluiting, netwerk en VGA. De Acer Aspire S7 heeft twee SSD's aan boord, die werken samen in een snelle 'RAID 0' combinatie, maar daardoor is de kans op een schijfcrash wel hoger. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,