Acer Aspire Switch 10 SW5-011-15CJ

Tablet met keyboard die aanelkaar vastgeklikt kan worden. De tablet heeft een mooi HD-scherm met goede kijkhoek en kleurweergave. Het keyboard heeft een redelijke tikkwaliteit, maar niet zo goed als een 'echt keyboard'. Het is te merken dat de tablet relatief zwaar is. Maar het geheel staat wel redelijk stabiel op tafel. De tablet heeft MicroSD, MicroUSB en Micro HDMI, een volwaardige aansluiting op het dock. Het voornaamste nadeel van deze variant is de kleine opslag- en geheugencapaciteit: 32 GB en 2 GB., waarvan maar de helft beschikbaar is. Uitbreiden via MicroSD is mogelijk. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,