Acer Aspire Switch 10 SW5-012-10CG

Mini laptop, die ook als tablet bruikbaar is. Het scherm heeft een prima kijkhoek en weergave. Maar de resolutie is niet zo hoog. Als laptop heeft hij een gewicht van 1,08 kilo. De tablet weegt 510 gram. Hij heeft slechts 32 GB opslag, waarvan maar 17,1 GB bruikbaar is voor eigen bestanden. Hij wordt geleverd inclusief 1 jaar Office 365 Personal. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,