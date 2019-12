Acer Aspire Switch 10 SW5-012-111U

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop die ook als tablet gebruikt kan worden. De combinatie is heel licht: 1,09 kilo. Hoewel Windows ook op een tablet werkt is voor veel toepassingen een toetsenbord toch wel handig. Gelukkig wordt dat meegeleverd en kunt u dat eenvoudig vastklikken waardoor het een soort laptop wordt. De opslag is heel beperkt: 32 GB, waarvan maar de helft voor je eigen software en bestanden beschikbaar is. Een usb-stick is dan eigenlijk onmisbaar. De laptop heeft een standaard usb-aansluiting op het toetsenbord. Op de tablet zit een micro-aansluiting. Inclusief 1 jaar Office 365 Personal. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,