Acer Aspire Switch 10 SW5-012-12ER

Dit is een hybride: een tablet met een toetsenbord dat daar magnetisch aan vastgeklikt kan worden. Op deze manier kan hij dienst doen als een mini laptop. Het scherm is heel erg mooi: Full HD (1920x1200), daardoor zien foto's en films er zeer scherp uit. De Acer Switch 10 is erg licht: de combinatie weegt 1,08 kilo. De tablet weegt los 0,56 kilo. Minpunt is de erg beperkte opslag: 32 GB slechts en daarvan is slechts de helft beschikbaar als het apparaat nieuw is. Dat is wel heel erg weinig ruimte voor je eigen programma's en documenten. Standaard wordt 1 jaar Office 365 Personal meegeleverd. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,