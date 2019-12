Acer Aspire Switch 10 SW5-012-180L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere hybride laptop. Het scherm is afneembaar en terug te plaatsen op de 'dock' met toetsenbord. De twee worden magnetisch met elkaar gekoppeld waardoor er geen schuifjes nodig zijn. De magnetische verbinding zit er goed vast. In de dock zit ook een 500 GB harde schijf, geen overbodige luxe want de tablet heeft maar 32 GB aan boord. De tablet heeft een heel hoge resolutie: 1920x1200, dat is er prettig bij het bekijken van foto's. Die zien er haarscherp uit. 1 jaar Office 365 Personal wordt standaard meegeleverd. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,