Acer Aspire Switch 11 SW5-111-187P

Net even groter, net even prettiger om mee te werken. Als u op zoek bent naar een compacte laptop om overal mee naar toe te nemen, met een lage prijs en een goede accuduur dan is deze Switch 11 van Acer interessant. Hij weegt 1,46 kilo, maar kan ook als losse (grote) tablet worden gebruikt. De tablet los weegt 760 gram. De resolutie is 'standaard' 1366x768, minpunt is de beperkte opslagruimte van 32 GB, waarvan slechts de helft netto beschikbaar is. De werktijd wanneer scherm en toetsenbord worden gecombineerd loopt op tot 11 uur. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,