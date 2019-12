Acer Aspire Switch 11 SW5-171-36SV

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tablet laptop met een Core i3-processor. De tablet is afneembaar. De Core i3-processor klinkt snel, maar dat valt in de praktijk tegen. Minpunt is ook de slechts 60 GB grote schijf, waardoor er maar weinig ruimte overblijft voor je bestanden en programma's. Het scherm wordt magnetisch vastgehouden op het toetsenbord, deze bevestiging voelt zeer solide aan en is ook makkelijk in het gebruik: u hoeft geen palletjes om te halen om het scherm los te kunnen gebruiken. De tablet is best zwaar: 0,85. Toetsenbord en tablet samen wegen 1,55 kilo Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,