Acer Aspire Switch 12 SW5-271-60A4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Misschien wel de bijzonderste laptop die we in tijden gezien hebben. Het is een hybride met een afneembaar toetsenbord. Het apparaat klapt anders open dan u verwacht. Het scherm zit van boven. Daarna kunt u het keyboard aan de voorkant bevestigien om hem als laptop te gebruiken. Het keyboard is ook los te gebruiken als mini all-in-one en ook is hij te gebruiken als tablet. De Core M processor is niet zo snel en ook de slechts 64 GB opslag houdt niet over. Pluspunt is wel het mooie Full HD-scherm en het gewicht van slechts 1,4 kilo. Minpunt is ook de beperkte aansluitmogelijkheden: slechts 1 volledige USB 2.0-aansluiting en USB 3.0 via micro USB Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,