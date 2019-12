Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-56DE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een bijzondere Core i5-processor. Deze Core i5-4210H is sneller dan veel andere Core i5-processors. Verder biedt dit model een vlotte GeForce GTX 860M grafische kaart waardoor je ook goed kunt gamen op deze laptop. Ook het scherm (Full HD) is erg goed, en biedt dankzij de IPS-techniek een goede kijkhoek. De harde schijf is 1 TB groot. Dat is een zogenaamde SSHD (versneld met SSD-techniek).