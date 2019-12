Acer Aspire V3-111P-P1G3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een mini laptop met een zuinige Pentium quad-core processor aan boord. Hoewel het apparaat dus vier processorkernen telt is hij niet heel erg snel. Met een gewicht van 1,32 kilo en een 11,6 inch scherm is hij makkelijk mee te nemen. De werktijd op de accu, zo'n 6,5 uur is ook niet heel erg slecht. Groot pluspunt is ook het mooie scherm met prima kleurweergave en kijkhoek dankzij de IPS-technologie die ook in veel tablets wordt toegepast. De zuinige processor maakt dat de laptop geen fan heeft en dus heel stil is, alleen de harde schijf hoort u zo nu en dan.