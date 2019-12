Acer Aspire V3-112P-P2E7

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kleine laptop met aanraakscherm en voorzien van 8 GB werkgeheugen en een niet zo snelle Pentium-processor. De Achilleshiel van deze laptop is de harde schijf. Die maakt hem niet zo erg vlot. Ook de kijkhoek van het scherm valt tegen. Aan de andere kant is hij wel behoorlijk compleet: met voldoende aansluitingen een schijfcapaciteit van 500 GB. Pluspunt is ook het relatief lage gewicht van 1,3 kilo.