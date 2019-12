Acer Aspire V3-371-33A1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Core i3-processor klinkt niet tot de verbeelding. Maar toch is dit een vlotte laptop en dat komt vooral door de ingebouwde SSD. Die is met een capaciteit van 120 GB weliswaar aan de kleine kant. Maar zorgt wel dat het een fijn apparaat is om mee te werken. Het 13,3 inch grote scherm maakt hem compact, al valt de kwaliteit van het scherm tegen. Ook het gewicht van 1,47 kilo is een pluspunt en dus is hij makkelijk mee te nemen. De werktijd van bijna 10 uur op de accu is erg goed. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,