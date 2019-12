Acer Aspire V3-571G-53236G50Maii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vlotte laptop met een zeer goed, mat scherm. Nadeel van deze machine is vooral de beperkte werktijd op de accu. Deze is na slechts 2 uur en 40 minuten rustig gebruik helemaal leeg. De processor van het type Intel Core i5-3230M is behoorlijk vlot. De Nvidia videokaart voegt weinig toe, geen goede keuze als je een laptop zoekt om mee te gaan gamen. Werkgeheugen (6 GB) is wat meer dan gemiddeld, de harde schijf van 500 GB is voldoende, maar wel wat aan de kleine kant voor deze klasse. Het gewicht van 2,6 kilo is relatief hoog voor een laptop in deze klasse.